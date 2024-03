Antoine Griezmann à l’OM, Pablo Longoria a dit non

Dans : OM.

En juillet 2022, Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’OM en raison de désaccords avec Pablo Longoria sur le mercato. L’entraîneur argentin était un peu trop ambitieux pour les moyens financiers du club phocéen.

Après une saison exceptionnelle ponctuée par une deuxième place en Ligue 1, Jorge Sampaoli avait tout pour rester sur la durée à l’Olympique de Marseille. Mais contre toute attente, l’ancien sélectionneur du Chili a posé sa démission en juillet 2022, laissant sa place à Igor Tudor, recruté quelques jours plus tard. La raison de ce départ inattendu ? De nombreux désaccords avec Pablo Longoria sur le marché des transferts. A l’époque, on apprenait que Jorge Sampaoli avait des exigences totalement folles pour les moyens d’un club comme Marseille puisque le technicien argentin avait réclamé Renato Sanches ou encore Antoine Griezmann au mercato estival. Interrogé par RMC, celui qui est actuellement libre de tout contrat a bel et bien confirmé des désaccords majeurs sur la vision du club à l’approche du mercato avec Pablo Longoria.

« Comme je l’ai déjà dit, après avoir été vice-champion de France et qualifié en Ligue des Champions, ce qui était l'objectif, j’avais d’autres aspirations. J’ai senti que le club n’avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. Par respect pour le propriétaire et le président, j'ai préféré me mettre de côté. Je pensais que le club avait besoin d'un autre type de joueurs pour vraiment progresser, et le club ne pouvait pas me les apporter » a lancé Jorge Sampaoli, confirmant à demi-mots les informations parues dans la presse à l’époque, comme quoi il réclamait des joueurs de stature internationale à l’instar de Griezmann ou Renato Sanches pour permettre à l’OM de passer un cap et de rivaliser avec le PSG en Ligue 1.

Sampaoli a des regrets sur son départ de l'OM

« Les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille. Mais il faut prendre les décisions sur le moment. En revanche, oui, les choix que j’ai faits après Marseille, ça a été des erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais autrement » regrette par ailleurs le technicien argentin, qui n’a pas reconnu de grands moments depuis son départ de l’OM. Un appel du pied à l’état-major olympien, alors que Jean-Louis Gasset n’aspire pas à rester au-delà du mois de juin ? Un retour de Jorge Sampaoli, qui a refusé Lyon au moment de la succession de Fabio Grosso, reste improbable. Mais au vu de ses déclarations, on comprend bien que le technicien argentin ne serait pas insensible à une éventuelle offre de Marseille.