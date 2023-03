Alexis Sanchez traité de mercenaire, l'OM est prévenu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de l'élimination de l'OM contre Annecy, Alexis Sanchez a fait clairement comprendre qu'il pourrait quitter le club phocéen en fin de saison. Une attitude qui n'étonne pas vraiment, le buteur chilien n'ayant pas d'état d'âme.

Vivement critiqué après avoir manqué un penalty en seconde période lors du quart de finale de Coupe de France, mercredi au Vélodrome, Alexis Sanchez a reconnu avant le match à Rennes qu'il n'avait jamais vécu une telle désillusion. Mais l'ancien joueur de l'Inter Milan a également reconnu que s'il avait signé à l'Olympique de Marseille ce n'était pas pour jouer les seconds rôles. « Je suis aussi à l’OM pour gagner des titres, je l'ai dit dès le jour de mon arrivée, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des Champions », a précisé l'attaquant chilien, sous forme de cordiale menace. Pour Jonatan MacHardy, consultant de RMC et supporter transi de Marseille, il ne faut surtout pas se méprendre avec Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez est un mercenaire, et alors ?

Ne se disant pas plus surpris que cela par les propos d'Alexis Sanchez, le membre de l'After Foot pense que cela ne remet pas en cause l'avantage qu'a l'OM d'avoir un tel joueur dans son vestiaire. « Concernant cette déclaration, il faut se demander si c’est une manière un peu maladroite de remobiliser les troupes en étant une sorte de capitaine sans être le capitaine en faisant passer un message au reste du vestiaire, ou c’est ce que c’est la confirmation des bruits qui ont commencé à remonter selon lesquels il en avait marre de jouer en pointe, qu’il n’était pas certain de vouloir rester, ces infos venaient de la presse chilienne. Je suis un peu déboussolé, même si je suis ravi de ses performances sportives, mais n’oublions pas une chose, Alexis Sanchez c’est la définition même du mercenaire. Cela ne me dérange pas, je n’ai rien contre les mercenaires, mais quand tu es supporter de l’OM il faut le savoir. Il est venu parce qu’il a eu un beau contrat, ça arrangeait l’Inter, mais ça a également arrangé Marseille. Même s’il vient et ne fait qu’une saison, à chaque fois qu’il aura porté le maillot de l’OM il lui aura fait honneur. Et avoir un profil comme ça dans un effectif qui a un peu de tendresse c’est bien », confie Jonatan MacHardy, qui ne se sentira pas floué si Alexis Sanchez fait ses valises en fin de saison.