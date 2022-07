Alexis Sanchez à l’OM, ce n’est pas Mitroglou !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’information a fait du bruit ce jeudi à Marseille, puisque Pablo Longoria avance dans le dossier Alexis Sanchez, qui représenterait une recrue d’ampleur pour l’OM.

Fidèle à ses habitudes, Pablo Longoria aime jongler entre les dossiers au mercato. C’est le cas à tous les postes et le président olympien sait parfois lâcher du lest pour oublier un joueur, et mieux revenir à l’action plus tard. C’est ce qui est en train de se passer avec Nuno Tavares, mais aussi avec Alexis Sanchez. Le Chilien semblait devoir évoluer loin de l’OM, lui qui peine à trouver un point de chute tout en se libérant de sa dernière année de contrat. Il faut dire que l’ancien trublion du FC Barcelone a besoin de garanties avant de faire une croix sur son salaire. Mais visiblement, le club marseillais marque des points en ce moment et son arrivée est sérieusement étudiée selon La Provence. Une recrue qui donnerait un sacré éclat au mercato olympien, avoue le consultant de La Chaine L’Equipe Olivier Bossard.

Impossible pour l’OM de faire la fine bouche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« Ce serait un énorme coup. On parle quand même d’Alexis Sanchez. A son niveau, il est quand même plus fort que beaucoup d’autres joueurs dans l’effectif de l’OM. C’est un joueur référencé qui est une star mondiale, qui a gagné la Copa America avec le Chili, qui a joué dans les plus grands clubs européens. C’est quelqu’un d’hargneux, qui a du tempérament, et qui semble fait pour ce club. Est-ce qu’on peut vraiment faire la fine bouche du côté de l’OM quand lors des dernières saisons on est allé chercher Benedetto et Mitroglou », a livré l’intervenant de la chaine spécialisée, pour qui l’OM changerait bien de dimension avec un tel joueur. Et ce même si Alexis Sanchez n’est plus titulaire depuis longtemps à l’Inter Milan, et qu’il a perdu de sa superbe depuis son époque barcelonaise, mais a encore quelques belles années devant lui à 33 ans.