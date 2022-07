Alassane Pléa, la recrue phare de l’OM en août ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jamais rassasié sur le marché des transferts, Pablo Longoria pense à Alassane Pléa afin de renforcer l’attaque de l’OM.

Quelques jours seulement après avoir bouclé le transfert de Luis Suarez en provenance de Grenade, Pablo Longoria a déjà une nouvelle idée en tête pour l’attaque de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Equipe, le président olympien a coché le nom d’Alassane Pléa, en fin de contrat en juin 2023 avec le Borussia Mönchengladbach. Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de l’OGC Nice il y a quatre ans, l’international français (1 sélection) a décliné les offres de prolongation du club allemand et voit un retour en Ligue 1 d’un très bon œil. Une aubaine pour l’OM, qui aimerait le recruter en cas d’opportunité au mois d’août. Mais avant de passer à l’action pour s’offrir Alassane Pléa, le dauphin du PSG en 2021-2022 devra vendre l’un de ses attaquants : Milik, Bakambu ou Dieng.

L'OM et Nice intéressés par Plea

En France, l’OGC Nice pense également à lui. Lucien Favre, qui a contribué à l’éclosion du joueur, verrait d’un très bon œil son retour sur la Côte d’Azur. A l’instar de l’OM, le Gym doit toutefois réussir à vendre avant une potentielle offensive pour Alassane Pléa. Et pour cause, le club azuréen compte déjà Dolberg, Gouiri ou encore Delort dans le secteur offensif. De son côté, le joueur de 29 ans est très intéressé par l’idée de revenir en Ligue 1 et encore davantage dans un club qualifié pour une coupe d’Europe. Dans un coin de sa tête, Alassane Plea pense à la Coupe du monde, qu’il espère encore disputer avec l’Equipe de France même s’il a conscience de partir de loin après une saison correcte mais sans éclats (10 buts, 8 passes décisives). Valorisé à hauteur de 8 millions d’euros par le Borussia Mönchengladbach en raison de sa situation contractuelle, Alassane Pléa sera l’une des bonnes affaires à saisir lors du mois d’août. Attention, l’OM et Nice ne devront pas tarder car en Angleterre, son profil plait également. Everton est très attentif sa situation et pourrait dégainer dans les jours à venir.