Accord entre Paulo Fonseca et Milan, le rêve de l'OM s'écroule

Par Claude Dautel

Pablo Longoria avait fait de Paulo Fonseca son choix numéro 1 pour l'OM. Mais le technicien portugais de Lille ne viendra pas à Marseille, l'offre de l'AC Milan étant forcément plus tentante.

Cette fois, la messe est dite et le président de l'OM peut se tourner vers d'autres pistes. Un an après avoir été à deux doigts de faire signer l'entraîneur du LOSC, qui avait été retenu par ses dirigeants, c'est cette fois la concurrence impossible à contrer qui va priver Pablo Longoria de son chouchou. Ce samedi, plusieurs médias le révèlent, tout est bouclé entre l'AC Milan et Paulo Fonseca. Le championnat d'Italie se terminant ce samedi pour les Rossoneri, et 24 heures après l'officialisation du départ de Stefano Pioli, l'annonce de la venue du technicien de 51 ans interviendra la semaine prochaine, quelques détails étant encore à régler. Mais la Gazzetta dello Sport le confirme, Paulo Fonseca sera bel et bien l'entraîneur milanais la saison prochaine et plus rien ne pourra changer cela.

Fonseca officialisé dans quelques jours à Milan

We just want to say Grazie, Stefano ❤🖤 pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9 — AC Milan (@acmilan) May 24, 2024

« Milan a choisi Fonseca comme entraîneur pour la saison prochaine et Fonseca a choisi Milan parmi les propositions qui lui ont été transmises. La concurrence ne manquait pas, dans les deux sens. Milan, en cet étrange printemps 2024, aurait pu donner un contrat à Conte, Flick, Tuchel, De Zerbi, Conceiçao, Galtier. Fonseca aurait pu prolonger avec Lille et était le premier nom sur la liste de l’OM qui lui proposait un projet à long terme qu’il pouvait gérer », explique Luca Bianchin, notre confrère du quotidien sportif italien. Il est vrai qu'entre diriger l'AC Milan, club majeur sur la scène européenne, et habitué à jouer chaque saison la Ligue des champions et le titre en Italie, et un club aussi instable que l'Olympique de Marseille, lequel a grillé quatre entraîneurs en une seule saison et en plus ne sera pas européen la saison prochaine, Paulo Fonseca n'a probablement pas hésité. A Pablo Longoria de trouver désormais le coach miracle, les regards étant tournés vers Sergio Conceiçao.