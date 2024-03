12 buts en 3 matchs, Gasset explique comment il a sauvé l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à l'OM il y a deux semaines, Jean-Louis Gasset a permis aux Marseillais de retrouver le chemin du succès. Surtout, avec lui, les attaquants phocéens ont sensiblement augmenté leurs performances. Gasset a expliqué comment il les a remis en confiance.

Sans « grantatakan » il y a 15 jours, l'OM est devenu une vraie machine offensive sous Jean-Louis Gasset. Les Marseillais ont marqué 12 buts en 3 matchs depuis la nomination de l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Souvent maladroits cette saison, les attaquants phocéens réussissent enfin à marquer et pas de n'importe quelle manière. Samedi dernier à Clermont, Clauss et Moumbagna notamment ont fusillé le gardien adverse avec de belles frappes. A l'OM, il est redevenu facile de marquer des buts alors que c'était complexe avec Gennaro Gattuso aux commandes.

Un OM efficace mais pas encore « à fond »

L'exploit de Jean-Louis Gasset en seulement 15 jours est remarquable. Le coach marseillais a été amené à expliquer sa méthode en conférence de presse, à la veille de la réception de Villarreal en Ligue Europa. Gasset a révélé proposer des exercices abordables à ses attaquants à l'entraînement. Plus ils les réussissent, plus ils marquent et s'améliorent. Gasset anticipe déjà que ses attaquants seront meilleurs dans les prochaines semaines, ce qui annonce de bonnes choses pour l'OM.

Jean-Louis GASSET ball ⚽️🎯 pic.twitter.com/QkI55KhvIP — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 4, 2024

« (Comment s’est faite la remise en confiance ?) Par le travail, les mettre à leur poste, leur faire réussir des choses sans opposition, des choses très simples, les mettre à l'endroit où ils aiment être, leur montrer les endroits de progression par vidéo. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Il faut parler au groupe d'abord et aux jeunes joueurs d'avenir pour les décrisper. Ce qu'on a fait, c'est bien, mais on peut faire très bien. Je l'ai dit aux joueurs, on n'est pas encore à fond. Le ballon ne nous brûle pas les pieds, on joue de mieux en mieux, de différentes manières. On a beaucoup de bonnes solutions si tout le monde est dans le bon timing », a t-il expliqué. Cette progression de l'attaque marseillaise est indispensable à l'OM pour réussir sa remontée vers les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.