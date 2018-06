Officiel : Martins Pereira quitte Guingamp et signe à Lorient

Dans : Lorient, EAG, Ligue 2, Mercato.

En fin de contrat à Guingamp, Jonathan Martins Pereira s’est engagé en faveur du FC Lorient en Ligue 2. Ce mardi, les Merlus ont confirmé la signature du latéral droit aux 251 matchs de Ligue 1 jusqu’en juin 2020. « Je suis ravi d’arriver au FC Lorient cette saison. Le challenge proposé par le club est ambitieux, plaisant et motivant. J’espère que nous saurons le relever et ainsi atteindre nos objectifs. Le FC Lorient est un très bon club et nous mettrons tout en œuvre pour qu’il retrouve sa place parmi l’élite » a expliqué le défenseur sur le site officiel de son nouveau club.