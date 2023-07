Zappé par l'OL, Umtiti va se relancer à Lille

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Libéré de son contrat au FC Barcelone, Samuel Umtiti n’est pas resté libre très longtemps. Le défenseur central a passé sa visite médicale et s’apprête à s’engager avec Lille. Un rebond intéressant pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais qui retrouvera seulement son club formateur en tant qu’adversaire.

On reverra Samuel Umtiti en Ligue 1 la saison prochaine ! Mais contrairement à ce qui a longtemps été annoncé, ça ne sera pas via un retour à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a souvent été cité parmi ses possibles destinations, pour le plus grand plaisir du défenseur central qui rêvait de revenir, notamment pour retrouver son ami Alexandre Lacazette. Mais le septième de Ligue 1 ne s’est jamais manifesté alors que le FC Barcelone a libéré Samuel Umtiti de son contrat en juin dernier.

🚨 Samuel Umtiti (libre) arrive à Lille

➡️ Il a déjà passé sa visite médicale pic.twitter.com/eXUp7P6FJS — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 21, 2023

Résultat, c’est Lille qui va profiter de la situation. Selon les informations du RMC et du quotidien Le Parisien, le joueur prêté à Lecce la saison dernière a passé sa visite médicale au LOSC avec succès. L’international français va donc s’engager avec le club nordiste dans les prochaines heures. Certains diront que le LOSC tente un pari audacieux compte tenu des difficultés de Samuel Umtiti pour retrouver son meilleur niveau.

Umtiti pour remplacer Fonte

Il est vrai que le défenseur central de 29 ans n’a pas été épargné par ses problèmes au genou ces dernières années, d’où sa mise à l’écart au Barça. Mais les dirigeants lillois ont pu constater son retour en forme pendant sa saison en prêt en Serie A. Le champion du monde 2018 pourrait donc remplacer le Portugais José Fonte, laissé libre cet été, en tant que taulier de la défense de Paulo Fonseca. Et qui sait, cette exposition en Ligue 1 lui permettra peut-être d’attirer à nouveau l’attention du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.