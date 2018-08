Officiel : Hamza Mendyl à Schalke pour 5 ME

Dans : LOSC, Mercato, Bundesliga.

Recruté par Lille en 2016 en provenance du Maroc et de l’Académie Mohamed VI, Hamza Mendyl n’est plus lillois. Le latéral gauche s’est engagé en faveur de Schalke 04 pour cinq saisons, dans un transfert rapportant 5 ME, et 2 ME de bonus éventuels au club nordiste. Cette somme devrait permettre de finaliser les derniers recrutements devant la DNCG.