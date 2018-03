LOSC : Youssouf Koné prolonge à Lille jusqu'en 2022

Dans : LOSC, Ligue 1.

Le LOSC a officialisé ce mercredi soir la prolongation de contrat de Youssouf Koné, le défenseur latéral gauche international malien que Lille a prêté cette saison à Reims où il s'est malheureusement sérieusement blessé au genou décembre dernier, mettant un terme à sa saison.

« Youssouf Koné (22 ans), a prolongé son contrat de trois saisons supplémentaires avec le LOSC. Il est désormais lié au club lillois jusqu’en 2022. Façonné à l’Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, Youssouf Koné est recruté en 2013 par le LOSC. Il y effectue sa post-formation, avant de rejoindre le groupe professionnel avec lequel il dispute 8 matches sous le maillot du LOSC toutes compétitions confondues. Devenu international malien, ce latéral gauche athlétique et explosif (1m74, 71kg) part s’aguerrir sous la forme d’un prêt d’une saison au Stade de Reims (L2) lors de l’été 2017. Le compatriote d’Yves Bissouma et Rominigue Kouamé s’y impose immédiatement comme un titulaire en puissance et l’une des révélations de la première partie de saison en Domino’s Ligue 2 (18 matchs en tant que titulaire). Malheureusement, une mauvaise blessure au genou vient prématurément mettre fin à sa saison en Champagne, fin décembre. De retour au Domaine de Luchin où il poursuit actuellement sa convalescence, Youssouf a paraphé ce jour son nouveau contrat et prépare désormais la saison 2018-2019, entouré du staff lillois », indique le LOSC.