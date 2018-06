LOSC : Un ahurissant coup de folie tenté par Lille au mercato ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Alors qu'il y a quelques jours on se posait encore des questions sur l'avenir en Ligue 1 du LOSC, la DNCG a remis le club nordiste en piste, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle pour Gérard Lopez. Et si l'on en croit France-Football, Lille pourrait même frapper fort lors du mercato, car cette fois la formation entraînée par Christophe Galtier ne semble plus vouloir uniquement faire signer des jeunes joueurs. Dans la ligne de mire du LOSC cet été, Loïc Rémy mais également....Fernando Torres, désormais libre après une ultime année de contrat à l'Atlético Madrid.

« En cas d’échec du transfert de Fernando Torres vers Sagan Tosu (Japon), le LOSC se mettrait sur le coup, malgré des émoluments qui pourraient constituer un frein, même si les économies réalisées lors des ventes à venir devraient améliorer les comptes. Cela dit, en privé, le champion du monde 2010 ne serait pas contre l’idée de découvrir un nouveau Championnat européen, à trente-quatre ans, après avoir inscrit 129 buts en 404 matches sous le maillot rojiblanco », affirme France-Football. La venue de l'attaquant espagnol à Lille serait évidemment un énorme coup, mais on semble tout de même en être encore assez loin.