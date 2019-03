LOSC : Succéder à Bielsa fût un calvaire, Galtier déballe tout

Dans : LOSC, Ligue 1.

En décembre 2017, Christophe Galtier acceptait la proposition des dirigeants du LOSC, qui lui offrait sur un plateau le poste d’entraîneur afin de succéder à Marcelo Bielsa. Une tâche difficile pour l’ancien coach de l’ASSE, contraint d’attendre l’avant-dernière journée du championnat pour assurer le maintien des Dogues. Interrogé par La Voix du Nord en ce début de semaine, Christophe Galtier a d’ailleurs reconnu que la mauvaise période sportive du LOSC a été très difficile à vivre pour lui sur un plan purement personnel.

« L'an dernier, j'ai passé mon temps à vous mentir (les médias) en affirmant après les matches, en conférence de presse, que ça allait le faire, quitte à passer par les barrages, que ça allait passer d'un millimètre. Mais lorsque je rentrais chez moi, je m'effondrais par terre en pleurs et je disais à mon épouse que je n'allais pas y arriver. Elle me répondait : "Tu ne peux pas me dire ça". Le lendemain, j'allais au marché, place du Concert (près de son domicile lillois) et les gens me disaient : "Christophe, on compte sur vous". Alors, tu continues à travailler, à chercher autre chose » a confié l’entraîneur d’un Lille bien plus en forme cette saison, avec une exceptionnel deuxième place.