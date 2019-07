LOSC : Lille frappe très fort au mercato avec cet attaquant à 20 ME

Dans : LOSC, Mercato.

Timidement à l’attaque dans le dossier Benjamin André afin de remplacer Thiago Mendes, Lille va dans d’autres sphères pour compenser le futur départ de Nicolas Pépé. L’attaquant ivoirien attend la fin de la Coupe d’Afrique des Nations pour se décider, mais il ne fait aucun doute qu’il changera d’air pour une grosse somme d’argent dans quelques semaines. Pour le remplacer, les dirigeants nordistes ont misé sur Yusuf Yazici, véritable pépite de Trabzonspor et pour lequel le LOSC a fait de gros efforts.

Ainsi, selon la presse turque, après une première offre de 17 ME rejetée, les Dogues sont revenus à l’attaque avec une proposition à hauteur de 20 ME en plus de 15 % à la revente du joueur. Une offre qui serait sur le point d’être acceptée par le club de Trabzon et ferait ainsi du milieu offensif ou attaquant truc le nouveau leader de l’attaque nordiste. L’international turc, qui est sur le chemin de la reprise de l’entrainement, pourrait ainsi faire ses adieux à son public prochainement, et confirmer la forte tendance qui l’envoie à Lille dans les prochains jours.