LOSC : Lille en C1, Galtier y pense mais refuse de s'enflammer

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier (entraîneur de Lille après la victoire 1-0 contre Dijon) : « Je suis très heureux de prendre les 3 points car nous avons joué la moitié d'un match. En première mi-temps, nous avons joué "pépère". Nous étions endormis, amorphes. Est-ce de la mauvaise volonté ? Non. De la fatigue ? Possible. A-t-on oublié les ingrédients à mettre en place ? Sûrement… En seconde mi-temps, les joueurs ont affiché leur fierté. Ils ont été plus agressifs. On ouvre le score logiquement, bien que ce soit un CSC. On profite de ce but là pour prendre 3 points importants. Araujo à la place de Bamba ? Je souhaitais plus de largeur avec notamment un pied gauche qui pouvait centrer. J'en ai parlé à Jo' ce matin. Puis tout le monde doit exister dans ce groupe là avec de la concurrence dans tous les secteurs. Une possible candidature pour la LDC ? On fait notre parcours avec une moyenne de 2 points par match. Faisons notre chemin. On a l'avantage de faire la course en tête. Je ne veux mettre aucune pression sur l'équipe. C'est bien de ne pas se satisfaire de ce genre de victoire, mais il faut l'apprécier. Quand on est moins bien et qu'on arrive à gagner, c'est un signe important ».