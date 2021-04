LOSC : Botman vendu 40 ME au mercato ?

Dans : LOSC.

Recruté contre un chèque de 8 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Sven Botman s’est révélé au plus haut niveau cette saison au LOSC. Au sein du leader de la Ligue 1, le Néerlandais a directement mis tout le monde d’accord. Très complet, à la fois dans les interventions défensives ou dans la relance, le joueur de 21 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens en vue du prochain mercato.

Ces dernières semaines, Liverpool, en quête d’un nouveau défenseur central, a été lié à Botman. Mais selon Calcio Mercato, le Dogue pourrait plutôt finir sa course en Série A. En effet, l’Inter et l’AC Milan sont aussi sur les rangs pour récupérer la pépite dénichée par Luis Campos. Compte tenu de l'élargissement de la liste des courtisans, le LOSC va faire monter les enchères. Estimé à une trentaine de millions d’euros, Botman pourrait être cédé contre un chèque de 40 ME l’été prochain. Autant dire que Lille s’apprête à faire une sacrée plus-value avec le jeune batave.