Ang : Botman pour sauver la défense des Reds, l'idée est lancée

Dans : Mercato.

Peu épargné par les blessures cette saison, Liverpool souhaiterait recruter Sven Botman, véritable révélation de la saison avec le LOSC.

Débarqué à Lille en provenance de l'Ajax l'été dernier, Sven Botman a connu une adaptation éclair. Solide dans les duels, intelligent dans l'anticipation, le Néerlandais forme avec José Fonte une des meilleurs paires de défenseurs axiaux du championnat de France. Titulaire à 17 reprises en Ligue 1, le joueur d'1m93 affiche des statistiques impressionnantes. Depuis la vente du club, les rumeurs vont bon train quant aux futurs transferts réalisés par les dirigeants. Acheté seulement 9 millions d'euros par le LOSC, Botman pourrait être l'un des premiers à être vendu dans le but de faire une plus-value. Et pour l'accueillir, les prétendants ne manquent pas. Parmi eux, on retrouve un certain Liverpool FC...

Selon le Podcast The Transfert Window, spécialisé dans le mercato, les Reds auraient ciblé le défenseur lillois pour se renforcer. Peu épargné par les blessures cette saison et privé de Virgil Van Dijk et Joe Gomez depuis un long moment, Jürgen Klopp a souvent du improviser, reculant Fabinho en défense ou alignant de très jeunes joueurs comme Rhys Williams ou Nat Phillips. Après avoir perdu des points face à West Brom puis Newcastle, Liverpool a également perdu Joël Matip, à nouveau blessé. Une situation qui rend le recrutement d'un défenseur obligatoire. Si les champions d'Angleterre en titre sont intéressés par Dayot Upamecano, Sven Botman pourrait être disponible pour un prix bien plus abordable que le Français. Conscients des difficultés financières rencontrées par le LOSC, les dirigeants anglais pourraient rapidement faire une offre. Néanmoins, un transfert dès cet hiver semble compliqué. Actuellement deuxième de Ligue 1, les Lillois espèrent se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, et devraient tenter de conserver leur défenseur au moins jusqu'à la fin de saison.