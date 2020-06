LOSC : Osimhen s'en va, Lille a trouvé son remplaçant au Brésil !

Dans : LOSC.

Après le départ de Loïc Rémy en Italie, et celui prévu de Victor Osimhen, le LOSC aurait déjà déniché un remplaçant très prometteur à Fluminense.

Christophe Galtier va devoir digérer le départ de Loïc Rémy à Benevento, où l’attaquant en fin de contrat à Lille est arrivé lundi, mais l’entraîneur du LOSC doit également préparer le transfert de Victor Osimhen. Pour cela, le club nordiste semble avoir trouvé rapidement un accord avec les dirigeants de Fluminense. FootMercato annonce en effet que les deux clubs se sont entendus pour le transfert à hauteur de 15ME, sans bonus mais avec un pourcentage lors d’une éventuelle plus-value à la revente, de Marcos Paulo. L’attaquant de 19 ans est international U19 avec le Portugal avait une clause de libératoire de 45ME avec la formation de Rio, mais le club brésilien a décidé de ne pas en tenir compte.

Selon le site spécialisé, Marcos Paulo, qui a la double nationalité, a lui aussi donné son feu vert à un transfert à Lille lors de ce mercato 2020, alors que récemment l’OL, l’OM et le Barça avaient pris des renseignements sans aller plus loin dans les discussions. Mais Lille a fait le forcing et l'opération sera officialisée lorsque Victor Osimhen sera parti. Il y a donc encore un peu de temps avant que les choses soient annoncées, mais le LOSC a trouvé une solution assez sexy pour faire oublier ses deux attaquants.