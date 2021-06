Officiel : Michel der Zakarian à Brest

Dans : Brest.

Le Stade Brestois tient le successeur d’Olivier Dall’Oglio, intronisé coach de Montpellier il y a quelques semaines.

Il s’agit en quelque sorte d’un échange d’entraîneurs entre Brest et Montpellier. Et pour cause, le SB29 a annoncé ce mardi la signature de Michel der Zakarian, ancien entraîneur du MHSC. Une signature qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et qui est désormais officielle.