L'UEFA fait plier Brest, la Ligue des champions menacée

Dans : Brest.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Brestois va achever une saison historique en Ligue 1. Sauf rebondissement, les Bretons s'apprêtent à disputer la Ligue des champions.

A Brest, il faudra faire le travail face à Toulouse lors de la dernière journée de Ligue 1 pour assurer sa place en Ligue des champions. Une qualification qui serait historique pour le club breton. Ensuite, il faudra commencer à gérer des problèmes peu courants pour le Stade Brestois. Et son stade est concerné. En effet, l'enceinte de Francis Le Blé n'est pas entièrement conforme aux critères de l'UEFA pour disputer la Ligue des champions. L'institution veut que Brest se mette aux normes, sous peine de ne pas pouvoir disputer de matchs de C1 dans son stade, ou alors seulement avec le soutien de sa seule tribune homologuée.

Brest attend un miracle

📸 Ensemble jusqu’au bout ! pic.twitter.com/WuIA8UVuBy — Stade Brestois 29 (@SB29) May 10, 2024

Dans les prochains jours aura quand même lieu une entrevue entre le président du Stade Brestois, Denis Le Saint, celui de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, et celui de l'UEFA Aleksander Ceferin. Mais peu de chances que la donne change... Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, Le Saint a en effet avoué que le pessimisme était de rigueur au SB29 : « C'est d'abord un problème foncier. Quand on sait que le PC sécurité, le mercredi, sera installé dans la cour de l'école, un jour d'école, on fait comment ? Sans oublier les cars régies, les espaces pour la presse, la sécurité des joueurs, sur leur parking... Il y a trop d'éléments négatifs contre nous. On a pris un conseil, mais plus on nous montre les raisons qui ont motivé leur décision, plus c'est compliqué. Seule la bienveillance des têtes pensantes de l'UEFA nous permettra de jouer la Coupe d'Europe à Le Blé ». Pour rappel, le stade Francis Le Blé est catégorie 2. L'UEFA autorisera Brest à recevoir les premier et deuxième tours de qualification à la Ligue des champions. Mais pas plus. En cas de qualification définitive en C1, il faudra trouver une autre solution sauf miracle. Le Roazhon Park ou encore La Beaujoire sont des options crédibles même si le Stade Brestois veut tout faire pour éviter un tel scénario.