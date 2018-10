FCGB : Martin à la porte, le premier choix fort des Américains

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

C’est quasiment officiel, GACP deviendra le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux.

Le patron du fonds d’investissement Joseph DaGrosa s’est montré suffisamment convaincant face aux élus jeudi. Résultat, la Métropole, qui réclamait des garanties pour le loyer du Matmut Atlantique (3,8 M€ par an), a donné son feu vert. Mais le successeur de M6 n’a pas attendu ce vote pour prendre une première décision importante. En effet, le dirigeant américain a annoncé un changement majeur dans l’organigramme.

« Stéphane Martin ne sera plus le président des Girondins », a révélé DaGrosa. Reste à savoir qui sera le prochain boss des Marine et Blanc. Sans connaître la réponse, Alain Juppé a tout de même révélé des indices. « Nous aurons une gouvernance d’un professionnel qui connaîtra le monde du football français et européen, a assuré le maire de Bordeaux. Une personnalité française, qui sera à même de mener le club sur la voie que nous souhaitons lui voir prendre. » Les rumeurs ne devraient plus tarder à circuler…