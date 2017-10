FCGB : Malcom a atteint le sommet de sa carrière à Lyon

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Si le Girondin Malcom fait beaucoup parler après l’humiliation au Parc des Princes (6-2) samedi, ce n’est pas pour la qualité de sa prestation face au Paris Saint-Germain.

Fan de Neymar, le Brésilien de 20 ans n’a pas résisté à la tentation d’échanger son maillot et de faire un selfie avec son compatriote. Une attitude qui n’a évidemment pas plu aux supporters ni à l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. « Jouer contre mon idole, pour moi, c'est top, s’est expliqué Malcom dans un entretien accordé à France 3 Aquitaine. C'est un truc différent, je le sens. C'était aussi un rêve. J'ai bien joué, j'ai marqué un but, ça fait plaisir. » Mais dans son excellent début de saison, l’ailier bordelais retient surtout son but magnifique et décisif à Lyon (3-3, 3e journée).

« Je réalise le meilleur début de saison de ma carrière, mais dans ma tête je pense que je peux faire mieux. Je dois continuer à travailler pour faire mieux, à tous les matchs, par rapport à la saison dernière, a-t-il confié. Mon but préféré, c'est celui contre Lyon. Et en plus il y a 3-2 avant que je marque... Le match était presque fini, on fait 3-3 là-bas. Dans ma carrière, je pense que je ne marquerai plus un but comme ça. » Avec un tel pied gauche, Malcom n’a peut-être pas fini de se surprendre lui-même.