FCGB : Ce choix de Gourvennec, Carrasso ne lui pardonnera jamais

Non conservé par les Girondins de Bordeaux, Cédric Carrasso a dû attendre le mois dernier pour se lancer dans une nouvelle aventure.

A 35 ans, le gardien français a accepté de jouer les doublures à Galatasaray. Un challenge intéressant aux yeux de l’ancien Bordelais, qui regrette tout de même les conditions de son départ. Au-delà de la décision des dirigeants de ne pas prolonger son contrat, Carrasso regrette surtout le timing de l'annonce, alors que l'entraîneur Jocelyn Gourvennec avait sûrement choisi Benoît Costil depuis un moment. Résultat, le portier passé par Marseille n’a pas pu saluer le public du Matmut Atlantique.

« J'aurais juste voulu dire au revoir à cette famille que les Girondins ont été pour moi pendant huit ans, a regretté le natif d’Avignon dans L’Equipe Magazine. C'est la seule rancœur que j'ai et celle-là, on ne me l'enlèvera pas. J'avais dit au coach : "Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, un super entraîneur que je soutiendrai toujours mais toute ma vie, je vous en voudrai pour ça." Parce que c'était un moment trop important. Mais ce n'est qu'une histoire de trois jours : dans une vie, ce n'est rien. » Rappelons que Carrasso était prêt à rester en tant que numéro 2, ce que Bordeaux a refusé.