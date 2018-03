FCGB : Bordeaux doit être en C3, le boss hausse le ton

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Europa League.

Après une première partie de saison très délicate, les Girondins de Bordeaux ont relevé la tête au moment de la nomination de Gustavo Poyet à la place de Jocelyn Gourvennec.

Mais de nouveau, l’équipe aquitaine cale, et se retrouve 9e de Ligue 1. Néanmoins, l’espoir d’une qualification en Ligue Europa est toujours présent puisque la cinquième place du championnat est synonyme de qualification pour cette compétition. Par ailleurs, la sixième place le sera également en cas de victoire finale du PSG en Coupe de France. Cette « petite Ligue des Champions », les Girondins rêvent de la disputer chaque saison. C’est d’ailleurs l’objectif clairement affiché par le président du club, Stéphane Martin.

« Le club a et doit avoir comme objectif d'être tous les ans en Ligue Europa. D'abord économiquement, mais il y a aussi le ressenti des supporters. C'est vrai qu'on a été très bien habitué à Bordeaux. Je pense qu'aujourd'hui les supporters attendent à minima la Ligue Europa. Ce qu'on doit viser c'est Ligue Europa systématiquement, et pas à pas en investissant intelligemment, commencer à revenir sur le quatuor PSG-ASM-OM-OL » a expliqué le patron des Girondins de Bordeaux sur SFR Sport. Après six mois très délicats où Bordeaux était carrément concerné par la course pour le maintien, une qualification en Ligue Europa serait forcément une belle satisfaction pour le club au scapulaire…