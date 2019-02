Bordeaux : « Les arbitres peuvent faire des erreurs, mais là... »

Dans : Bordeaux, Ligue 1, TFC.

Ce fut l’une des scènes chaudes du derby entre Bordeaux et Toulouse. Au bord de la touche, pour une chamaillerie banale pour un ballon à jouer, Sergi Palencia s’est retrouvé au sol en deux secondes après une prise de judo signée Steven Moreira. Cela a provoqué une petite altercation mais le défenseur toulousain s’en est sorti sans avertissement, et c’est presque l’Espagnol, qui en a certes rajouté sur l’action, qui a été vilipendé. De quoi beaucoup faire sourire le joueur prêté par le FC Barcelone, qui n’a pas pu se retenir de lâcher quelques missiles à l’encontre des arbitres à cette occasion, en conférence de presse.

« Vous avez vu ça (rire) ?! Et pas de carton. C'est incroyable. Si nous on fait ça, on prend trois matches de suspension, comme Kalu... Mais je ne veux pas parler des arbitres, car ils peuvent faire des erreurs, comme tout le monde, comme nous quand on perd des ballons et tout. Mais là, c'est incroyable. L'arbitre de touche est à côté et il ne dit rien. Ce n'est pas normal... Mais bon. Je ne sais pas », a déploré le défenseur bordelais, qui sait très bien que le Toulousain risquait un carton rouge avec cette prise de judo peu dangereuse, mais tout de même clairement contraire au règlement.