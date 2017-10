SCO : Moulin épaté par Strasbourg et son public mais aussi par Angers

Dans : SCO, Ligue 1, RCSA.

Stéphane Moulin (coach du SCO Angers après le nul ramené de Strasbourg) : « On a manqué notre première mi-temps dans les grandes largueurs et eux l'ont réussie, heureusement pour nous, sans l'efficacité. Ils ont été aussi bons que nous avons été mauvais. On n'a jamais été bousculés comme ça encore cette saison, il y avait deux divisions d'écart en première période et le match aurait dû être plié. Strasbourg était brillant avec un public extraordinaire. Après la pause, on a tout modifié pour au moins se donner une chance. Le match nul est très largement mérité pour Strasbourg même si en prenant l'avantage, on aurait dû savoir le conserver. Je connais la force de caractère de ce groupe, je ne suis pas surpris de leur réaction. On est toujours invaincu à l'extérieur, c'est le paradoxe du football. On démontre globalement une certaine cohérence et on ne lâche jamais. Si l'adversaire ne nous tue pas, on est capable de revenir.»