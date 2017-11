SCO : Le PSG à ce niveau, Angers rend déjà les armes

Dans : SCO, PSG, Ligue 1.

Avant d’affronter le Paris Saint-Germain samedi (17h), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, Angers ose à peine croire à un exploit.

A l’image de son entraîneur Stéphane Moulin, le SCO s’attend à voir les Parisiens contrôler la partie. « On sait très bien que ce sont eux qui vont décider du sort du match », a prédit le coach angevin, qui espère exister en étant supérieur dans la combativité. « Complètement. Dans l’engagement, dans l’envie. Ce n’est pas sur le plan technique que l’on va les dominer, a-t-il prévenu sur Onzéo. Certains sont dans les meilleurs joueurs d’Europe, du monde. On doit essayer de proposer quelque chose de cohérent pour les faire déjouer. » Avec des plans anti-Neymar, Cavani, Mbappé… ?

« Ça fait trop de plans, a réagi Moulin. De toute façon ils ont trouvé les réponses aux problèmes que l’on peut poser. Ils ont des solutions individuelles et collectives. Ils ont une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Ils peuvent faire sauter tous les systèmes. S’ils sont en pleine forme, je ne vois pas une équipe angevine qui puisse rivaliser sur tout le match. Maintenant, on sait qu’ils jouent en Ligue des Champions et qu’ils ne seront pas forcément au mieux. A nous d’être prêts pour essayer de profiter s’il y a une possibilité. » Espérons que le technicien ne tient pas ce discours fataliste auprès de ses hommes...