Mbappé détesté en France, le PSG a gagné

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours lors de l'Euro 2024 en Allemagne, Kylian Mbappé aura une autre occasion de rentrer un peu plus dans l'histoire du football français. De quoi avoir une place de choix auprès de légendes telles que Zinédine Zidane et Michel Platini.

Kylian Mbappé va vivre un été plein d'émotions. D'abord un transfert au Real Madrid puis un Euro 2024 à gérer avec l'équipe de France. Le crack de 25 ans veut absolument remporter la compétition, surtout après avoir raté le coche lors de la dernière édition. Pour ce faire, le nouveau joueur merengue devra élever son niveau de jeu. Chose qu'il a souvent réussi à faire, qui plus est sous le maillot des Bleus. En cas de succès à l'Euro 2024, Mbappé rentrerait un peu plus dans l'histoire du football français. De quoi mettre définitivement un terme au débat avec Zinédine Zidane et Michel Platini ? Pas si sûr.

Mbappé mis à mal

Sur l'antenne de RMC, Jérôme Rothen a en effet dévoilé son avis sur le sujet, affirmant dès à présent que Mbappé ne pourrait jamais être l'égal de Zidane et Platini : « Est-ce que Mbappé fait l'unanimité en France déjà ? Non ! Les Parisiens pouvaient l'aimer et encore... Et à Marseille, ils ne l'aiment pas. Zidane est aimé partout. Les titres ne suffiront pas. Ces joueurs-là, ce n'est pas une ligne de plus qui change quelque chose ». Un avis d'autant plus tranchant que JR25 a souvent été critiqué pour ses prises de position pro-Mbappé depuis plusieurs mois sur le média sportif. Au point même que certains voyaient en Rothen le porte-parole officieux du clan Mbappé, ce qui clairement n'est plus réellement le cas.

Même son de cloche pour Christophe Dugarry, qui pointe lui le comportement du joueur français, dont on sait ouvertement qu'il n'est pas le plus grand supporter : « Les fans de Mbappé, ce sont qui ? Ce sont les personnes entre 8 et 14 ans. Dès que les gens rentrent dans l'âge, ils sentent un manque de sincérité. A vouloir maitriser sa communication, il est prévisible, fade et prétentieux. (...) Tant que l'on ne ressentira pas de la sincérité chez Mbappé, il ne dépassera pas ces deux légendes dans le coeur des gens ». A Mbappé de faire taire les critiques à son sujet, lui qui se dit libéré depuis l'annonce de son arrivée au Real Madrid. Une victoire de la France lors de l'Euro 2024 pourrait fermer quelques bouches, et pas que sur RMC.