EdF ‍: La France en balade contre le Luxembourg

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Match de préparation à l’Euro 2024

Stade Saint-Symphorien (Metz)

France-Luxembourg 3-0

Buts : Kolo Muani (43e), Clauss (70e), Mbappé (85e)

Largement dominatrice, l'Equipe de France a battu le Luxembourg 3-0 grâce à un Kylian Mbappé retrouvé.

Face au modeste 91e au classement FIFA, l'Equipe de France avait tout en main pour se remettre en confiance après un rassemblement de mars mitigé. Comme prévu, les Bleus dominaient largement le début de match face à un Luxembourg regroupé derrière. Mbappé était bien en jambes, provoquant sans cesse sur le côté gauche. Cependant, les occasions étaient plus rares. Griezmann avait la meilleure possibilité avec une frappe en pivot sur le poteau de Moris (13e). Finalement, les hommes de Deschamps trouvaient la faille juste avant la mi-temps. Mbappé débordait à nouveau et centrait sur le crâne de Kolo Muani. Le Parisien s'offrait son 4e but en bleu.

Nos Bleus s'imposent 3️⃣-0️⃣ face au Luxembourg dans ce premier match de préparation à l'EURO 🙌#FRALUX | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/iyu6J6XaPS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 5, 2024

Après le repos, les Luxembourgeois étaient à peine plus dangereux et plus présents offensivement. Les Français se rapprochaient progressivement du 2-0. Celui-ci intervenait grâce à un autre homme très critiqué cette saison : Jonathan Clauss. Le latéral marseillais envoyait une mine qui entrait dans le but après avoir heurté la barre. Enfin, Barcola fêtait sa première sélection de belle manière. Le jeune parisien s'infiltrait et servait Mbappé qui plantait le 3-0. Un succès large et tranquille pour une Equipe de France bien lancée vers l'Allemagne.