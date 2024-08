EdF ‍: La folie Olise fait craquer Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Au début du mois de septembre, l’Equipe de France va jouer deux matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique. Deux rendez-vous auxquels pourrait participer Michaël Olise.

Transféré de Crystal Palace au Bayern Munich pour plus de 50 ME lors du mercato estival, Michael Olise était très attendu avec l’Equipe de France lors des Jeux Olympiques. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le natif de Londres n’a pas déçu… bien au contraire. Eblouissant au sein de l’équipe de Thierry Henry, le nouveau milieu offensif du Bayern Munich a terminé meilleur passeur du tournoi. De toute évidence, il s’agit du joueur figurant dans l’équipe olympique ayant le plus de chances de rejoindre les A à court terme. Dès le mois de septembre pour les matchs face à l’Italie et la Belgique ?

Didier Deschamps est parfois prudent face à l’éclosion des jeunes talents, attendant d’eux qu’ils confirment avant de rejoindre Clairefontaine. Mais cette fois, le sélectionneur de l’Equipe de France pourrait lui aussi céder à la hype selon Fabrice Hawkins. « Didier Deschamps et le staff des Bleus pensent à appeler la révélation Michael Olise. La prochaine liste de l’Équipe de France sera annoncée le 29 août prochain » a publié sur son compte X le journaliste de RMC, pour qui la tendance est donc à une convocation de Michael Olise pour ces deux rendez-vous qui se tiendront les 6 et 9 septembre prochain.

Olise sélectionné par Deschamps en septembre ?

Sur les réseaux sociaux durant les Jeux Olympiques, les supporters tricolores étaient nombreux à réclamer la sélection de Michael Olise en Equipe de France pour les prochains rendez-vous. Cela devrait donc être le cas et la question sera maintenant de savoir comment Didier Deschamps articulera son attaque après l’Euro 2024, où les Bleus ont certes atteint les demi-finales, mais avec un secteur offensif plus triste que jamais. En tout cas, avec Bradley Barcola, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé pour épauler Kylian Mbappé et Marcus Thuram, les solutions ne manquent pas. Didier Deschamps a deux ans pour trouver la bonne formule avant la Coupe du monde tant attendue en 2026 aux Etats-Unis, sans doute l’ultime compétition de « DD » à la tête des Bleus.