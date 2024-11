EdF ‍: Humilié par Deschamps, il revient en force ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Absent des deux derniers rassemblements de l'Équipe de France, Kingsley Coman a dû digérer l’Euro 2024 qu’il n’a pas disputé dans la peau d’un titulaire. Il espère un retour rapide chez les Bleus, mais il va devoir se battre pour sa place.

Élément fort du groupe de l'Équipe de France depuis plusieurs années, Kingsley Coman a vu la situation évoluer ces derniers mois, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Son statut a changé et il a passé l’intégralité de l’Euro 2024 dans la peau d’un remplaçant, ce qu’il a très logiquement mal vécu. En conséquence, l’attaquant, qui devait régler son avenir au Bayern Munich, n’a pas été convoqué par Didier Deschamps lors des deux rassemblements des Bleus en septembre et en octobre dans le cadre des rencontres de Ligue des Nations. Comme l’affirme l'Équipe ces dernières heures, la porte ne s’est jamais refermée, mais la concurrence s’annonce plus féroce que jamais au niveau des postes offensifs, d’autant que Kylian Mbappé doit réintégrer le groupe dans les prochains jours, un mois après la polémique de sa virée nocturne à Stockholm.

Coman vise un retour rapide chez les Bleus

Vincent Kompany sur le retour de Coman ! 🔙🇫🇷



"Kingsley est actuellement affûté physiquement et inspiré pendant les matchs. Il est revenu à son meilleur niveau, c'est évident.



C'est toute l'équipe qui en profite. Il le mérite au vu de son investissement au quotidien."



(CP) pic.twitter.com/XdqMe6Fx69 — Footballogue (@Footballogue) November 3, 2024

Le staff des Bleus n’a jamais abandonné l’idée de rapatrier Coman (28 ans, 57 sélections pour huit buts et cinq passes décisives), et le sélectionneur Didier Deschamps avait comparé sa situation en équipe nationale avec celle de Benjamin Pavard en septembre pour justifier sa non sélection. La porte reste donc ouverte, mais le principal intéressé va devoir vite redevenir performant sur la durée avec le Bayern Munich, club qu’il a failli quitter cet été. Cette saison, l’ancien du PSG et de la Juventus Turin a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en neuf rencontres de Bundesliga avec la formation bavaroise mais les joueurs offensifs appelés lors du mois d’octobre sont tous performants en club, à l’image de Bradley Barcola, Marcus Thuram ou encore Christopher Nkunku, sans compter le retour de Mbappé. Ce jeudi, Deschamps va dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les rencontres contre Israël et l’Italie. Coman espère en faire partie et démarrer une nouvelle histoire avec la France.