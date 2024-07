EdF ‍: Barcola a refusé de trahir la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Cela n’a pas fait les gros titres mais Bradley Barcola avait le choix entre l’Equipe de France et le Togo. Sans surprise, l’attaquant du PSG a choisi les Bleus et personne ne lui en veut en Afrique.

Auteur d’une belle saison avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a obtenu son ticket dans le groupe de l’Equipe de France pour l’Euro 2024. Titularisé par Didier Deschamps lors du troisième match de groupes contre la Pologne, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a fait bonne impression et pourrait encore bénéficier d’un peu de temps de jeu dans la suite de cet Euro. Globalement, les premiers pas de Bradley Barcola chez les Bleus sont très satisfaisants et la France peut se réjouir de compter dans ses rangs un tel joueur pour préparer l’avenir. Il est d’ailleurs important de noter que l’attaquant du PSG aurait pu représenter un autre pays.

En effet, cela n’a pas fait le buzz ni les gros titres, mais le natif de Lyon avait le choix entre la sélection française et le Togo. Son choix s’est rapidement porté vers la France et ce n’est pas surprenant selon Emmanuel Adebayor, légende de la sélection togolaise, qui a félicité Bradley Barcola pour son choix dans une interview accordée à Afrik Foot. « Je ne suis pas déçu, quand je vois le bordel noté dans notre pays, je ne peux pas être déçu qu’il choisisse de jouer pour la France. C’est un jeune frère, je suis content pour lui. Il faut aussi être réaliste, jouer pour la France va lui ouvrir d’autres portes, et lui donne plus de visibilité. Jouer pour la France lui donne plus d’opportunités, pour les contrats, les sponsors etc » a d'abord lancé l'ancien buteur de Manchester City et d'Arsenal avant de conclure.

Le Togo comprend la décision de Barcola

« Cela n’aurait pas été le cas s’il avait choisi une petite nation de football comme le Togo. Je crois que c’est une très, très bonne décision. J’aurais aimé le voir avec le maillot togolais c’est vrai. C’est une petite déception, car je sais qu’il aurait pu beaucoup apporter à cette équipe togolaise. Mais pour sa carrière, c’est la meilleure décision. Si on demande à quelqu’un de choisir entre une équipe qui va jouer une Coupe du monde et une équipe qui ne peut même pas se qualifier à la Coupe d’Afrique des nations, le choix, il est vite fait » a lancé Emmanuel Adebayor, qui aurait adoré voir Bradley Barcola sous le maillot du Togo mais qui comprend totalement le choix effectué par l’ailier gauche de l’Equipe de France. Une décision qui fait le bonheur des Bleus puisque Bradley Barcola est clairement amené à s’imposer comme un joueur majeur de la France dans les années à venir.