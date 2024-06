EdF ‍: A peine arrivé, Barcola s’est déjà fait remarquer

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Appelé pour la première fois en équipe de France, Bradley Barcola a réussi ses débuts. L’ailier du Paris Saint-Germain s’est offert une passe décisive contre le Luxembourg (3-0) mercredi. Une entrée en jeu qui a déjà séduit le sélectionneur Didier Deschamps et son staff technique.

Son apparition demande évidemment confirmation. Mais pour ses premiers pas en équipe de France, et même si l’adversaire n’était pas forcément redoutable, Bradley Barcola a répondu présent. L’ailier du Paris Saint-Germain, entré à la place de Marcus Thuram à la 81e minute du match amical contre le Luxembourg mercredi, a montré ses qualités de percussion. Celles qui lui ont permis de devenir passeur décisif pour Kylian Mbappé. A l’approche de l’entrée en lice à l’Euro face à l’Autriche le 17 juin, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a pris note.

Barcola était déjà suivi à l'OL

« Sur son premier contact, je lui ai dit "tu t'es fait bouger !", avait d’abord plaisanté le technicien juste après la rencontre. Il est capable de débuter mais aussi de rentrer. Ça donne des solutions. J'ai vu l'Autriche contre la Serbie. Physiquement... J'aurai besoin de tout le monde. » Malgré son statut de petit nouveau, Bradley Barcola pourrait bien obtenir un temps de jeu important. En tout cas, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a clairement marqué des points auprès du staff tricolore.

Document RTL - Guy Stephan "la première de Bradley Barcola a été assez remarquée"https://t.co/U0QLfeBgwE pic.twitter.com/0PrAVxTAYp — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) June 7, 2024

« On le connaît depuis un bon moment, depuis qu'il était à Lyon, a témoigné l’adjoint Guy Stéphan sur RTL. Il a franchi beaucoup d'étapes, celle du Paris Saint-Germain qui était importante. Et il a réussi à obtenir sa première sélection. C'est un joueur qui peut jouer très écarté, qui peut aussi jouer dans l'axe mais il est beaucoup utilisé sur le côté. C'est un joueur qui aime le débordement, qui aime le dribble, qui a beaucoup de percussion, beaucoup de vitesse. C'est aussi un joueur qui est extrêmement motivé pour percer. C'est son premier rendez-vous avec nous, mais son entrée contre le Luxembourg a déjà été assez remarquée. » A priori, on reverra le Parisien contre le Canada dimanche soir.