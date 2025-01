TV ‍: OM - LOSC, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Placés en pleine semaine entre deux journées de Ligue 1, les 16es de finale de la Coupe de France offriront de jolis chocs à l’image du match phare entre l’Olympique de Marseille et le Lille OSC.

Quelle heure pour OM - LOSC ?

Bien installés en championnat, avec des places au chaud dans le Top 5 de la L1, Marseille et Lille vont se retrouver en Coupe de France avec l’ambition de voir les 8es de finale. Ce choc des 16es se déroulera ce mardi 14 janvier à 21h10 au Stade Vélodrome. L’arbitre de cette rencontre sera Clément Turpin.

Sur quelles chaînes suivre OM - LOSC ?

Même si ces 16es de finale de la Coupe de France réserveront aussi d’autres matchs entre clubs de L1, comme Reims - Monaco ou Brest - Nantes, ce duel entre Marseillais et Lillois sera vraiment à suivre. D’autant plus qu’il sera proposé au grand public avec une diffusion sur France 2 et beIN SPORTS 1, la chaîne de la Coupe de France.

Les compos probables de OM - LOSC :

En manque de trophée depuis 2012, avec un calendrier allégé sans Coupe d’Europe cette saison, Marseille veut vraiment aller loin en Coupe de France. Mais après avoir sorti l’ASSE pour son entrée en lice en fin d’année 2024, l’OM va affronter une autre équipe de L1 : le LOSC. Autant dire que la tâche des Phocéens ne s’annonce pas facile, mais les hommes de Roberto De Zerbi sont prêts à relever le défi, sachant qu’ils sont actuellement au top avec six victoires lors des sept derniers matchs. Pour ce match, RDZ alignera une très belle équipe pour viser la qualification en 8es.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin - Greenwood, Maupay, Rabiot.

Un mois après le 1-1 au Vélodrome en championnat, Lille va donc une nouvelle fois se déplacer sur la pelouse de Marseille. Pas vraiment un cadeau si tôt en Coupe de France. Mais les Dogues sont prêts à tout pour aller plus loin. Invaincu depuis le mois de septembre, le groupe de Bruno Genesio espère bien poursuivre sa série en allant faire un gros résultat à Marseille.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Mandi, Diakite, Alexsandro, Ismaily - André, Mukau - Zhegrova, Haraldsson, Cabella - David.