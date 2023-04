TV : Nantes - Toulouse, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Même si l’affiche ne fait pas rêver comme un OM-PSG ou un OL-OM, la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC sera très intéressante à suivre ce week-end.

Quelle heure pour Nantes – Toulouse ?

Tenant du titre de la Coupe de France, Nantes remettra donc son trophée en jeu face à Toulouse dans un choc plutôt étonnant entre deux équipes qui jouent le maintien en L1. Comme d'accoutumée, cette finale de Coupe de France se disputera au Stade de France ce samedi 29 avril à 21 heures. L’arbitre de ce match que tout le football français attend toute la saison sera Benoît Millot.

Votre soutien, votre énergie, votre ferveur.



Ensemble pour la Finale 👊 pic.twitter.com/vfqWNtifXJ — FC Nantes (@FCNantes) April 26, 2023

Sur quelles chaînes suivre Nantes – Toulouse ?

Comme chaque grand match de Coupe de France cette saison, cette finale sera disponible au plus grand nombre. Parce qu’elle sera diffusée en clair et en gratuit sur France 2, mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne de la Coupe de France.

Sur beIN, les commentaires seront assurés par Christophe Josse et Daniel Bravo, Julien Chaput sera en bord terrain aux côtés de John Ferreira. Sur France 2, Fabien Lévêque et Djibril Cissé seront au micro, alors qu’Arnaud Matteoli sera en bord terrain.

Programmation TV de la finale de la Coupe de France Nantes / Toulouse ce samedi à 21h sur BeIN SPORTS 1.

Commentaires : C. Josse / D. Bravo

Bord terrain : @Julienchaps et @JferreiraBeIN



17h15 : finale Coupe Gambardella CLERMONT / MONACO

Commentaires : @barthemmanuel / P. Ferri pic.twitter.com/tS1NUh9QdO — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 25, 2023

Les compos probables de Nantes – Toulouse :

Comme en 1999-2000, Nantes a la possibilité de réaliser le doublé en Coupe de France, ce qui serait un sacré exploit alors que des grands clubs comme l’OL ou l’OM attendent de soulever un trophée depuis 2012. Ce back-to-back sera toutefois difficile à réaliser sachant que les Canaris traversent une période compliquée. Auteur d’un joli parcours en Europa League puis en Coupe de France, avec des victoires contre Lens et l’OL, le club jaune et vert est dans le dur en championnat, avec zéro point d’avance sur la zone rouge. Autant dire que cette finale au Stade de France sera un bon bol d’air en cas de succès, surtout avant d’aborder des matchs importants pour le maintien face à Brest et Strasbourg, deux concurrents, la semaine prochaine. En tout cas, pour cette deuxième finale de suite, Antoine Kombouaré pourra compter sur un effectif au complet.

La compo probable de Nantes : Lafont - Girotto, Pallois, Castelletto - Centonze, Sissoko, Moutoussamy, Merlin - Blas, Mohamed, Simon.

Déjà de belles images 😊



Merci pour ces premiers encouragements, merci pour la force… On se retrouve au Stade de France !#CoupeDeFrance pic.twitter.com/gRE4RXsrgt — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 27, 2023

Promu en L1 cette saison, Toulouse effectue un retour fracassant dans l’Elite du football français. Pratiquement sauvé en championnat, avec neuf points d’avance sur la zone rouge et son adversaire en finale à six journées de la fin, le TFC a réussi l’exploit de se hisser en finale pour la première fois depuis 1957, date de la seule victoire majeure de son palmarès. Autant dire que les Toulousains vont vivre un moment historique samedi au Stade de France, et encore plus s’ils arrivent à battre les tenants du titre nantais. Pour cela, Philippe Montanier pourra compter sur ses forces vives, sans Dejaegere ou Healey.

La compo probable de Toulouse : Haug - Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo - Spierings, Van den Boomen - Aboukhlal, Genreau, Chaibi - Dallinga.