TV : Cassel - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

De retour d’une tournée au Moyen Orient, le Paris Saint-Germain va retrouver le chemin de la compétition avec un 16e de finale piégeux à jouer contre l’US Pays de Cassel, un club amateur de Régional 1.

Quelle heure pour Cassel – PSG ?

Après le soleil du Qatar et de l’Arabie Saoudite, place au froid du Nord de la France. Le choc thermique s’annonce brutal pour les joueurs du club de la capitale. Mais ils devront pourtant faire avec pour ne pas tomber dans le piège de Cassel, un club de R1. Une rencontre qui se disputera ce lundi 23 janvier à 20h45 au Stade Bollaert de Lens, ce qui représente quand même un avantage pour les Parisiens. Ce match sera arbitré par Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Cassel – PSG ?

Pour clôturer les 16es de finale de la Coupe de France, et avant de se plonger dans la suite du championnat, le PSG devra donc se défaire des amateurs de Cassel. Une rencontre entre deux opposés qui sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

La compo probable du PSG face à Cassel :

Après un début d’année compliqué, avec deux défaites en trois matchs de L1 contre Lens et Rennes, le PSG a repris un peu de confiance lors de son voyage en Arabie Saoudite, où le Paris de Messi, Neymar et Mbappé a dominé les stars d’Al-Hilal et Al-Nassr, dont Cristiano Ronaldo. Quatre jours après, les hommes de Christophe Galtier vont devoir répondre présent pour éliminer une équipe de R1. Mais pour cette rencontre, le PSG sera privé de Messi, Kimpembe, Verratti, Donnarumma ou Mukiele.

🆗📄 Le groupe de 2️⃣1️⃣ Parisiens pour affronter l'US Pays de Cassel ce lundi. 🔴🔵



🏆 #USPCPSG I #CoupeDeFrance — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2023

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat - Ruiz, Vitinha, Zaire Emery - Mbappé, Ekitike, Neymar.