TV ‍: ASSE - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Pour le dernier week-end de football de l’année 2024, les 32es de finale de la Coupe de France offriront de belles affiches à suivre, comme l’alléchant choc entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille.

Quelle heure pour ASSE - OM ?

Le match entre l’ASSE et l’OM va être le classique de l’hiver. Puisqu’après la victoire des Phocéens à Sainté en L1 au début du mois (2-1), et avant le match retour au Vélodrome en février prochain, les deux clubs historiques du football français vont croiser le fer en Coupe de France ce week-end. Cette rencontre se jouera ce dimanche 22 décembre à 14h45 au Stade Geoffrey-Guichard. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelles chaînes suivre ASSE - OM ?

Placé en plein milieu de journée et pas en tant qu’affiche de soirée lors de ces 32es de finale de la Coupe de France, ce choc entre Saint-Etienne et Marseille sera à suivre sur deux chaînes. Sachant qu’en plus d’être diffusé sur beIN Sports 1, ASSE - OM sera également affiché sur France 3 Régions, que ce soit en Auvergne-Rhône Alpes ou du côté des Bouches-du-Rhône.

Les compos probables de ASSE - OM :

Traversant une période compliquée, avec trois défaites de suite en L1 et une place de barragiste peu reluisante suite à une première partie de saison délicate, Sainté a vécu une semaine agitée. Déjà avec le départ d’Olivier Dall'Oglio puis avec l’arrivée de son successeur, le Norvégien Eirik Horneland. Mais ce dimanche face à l’OM, c’est Laurent Huard qui s'assoira sur le banc des Verts avec l’ambition de réaliser l’exploit de sortir Marseille de la Coupe de France dès l’entrée en lice des clubs de L1.

La compo probable de l’ASSE : Maubleu - Appiah, Batubinsika, Petrot, Cornud - Bouchouari, Ekwah, Mouton - Davitashvili, Stassin, Tardieu.

Déjà trop loin du PSG dans la course au titre en L1, avec dix points de retard et un match en moins pendant la trêve hivernale, l’OM va tenter de tout faire pour remporter la Coupe de France cette saison. En manque de trophée depuis 2012, le club phocéen a des ambitions avec Roberto De Zerbi. Autant dire que ce déplacement à Sainté pour son entrée en lice en 32es de finale sera pris très au sérieux par les Phocéens.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia - Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin - Greenwood, Maupay, Rabiot.