Kita part avec la caisse, Nantes fait scandale

Dans : Coupe de France.

Par Quentin Mallet

Le FC Nantes s'est facilement défait de la JA Drancy en 16es de finale de la Coupe de France (0-4). S’il est coutume pour les clubs professionnels de laisser leur part de recettes à leur adversaire amateur, les Canaris ont fait exception.

Ce samedi 21 décembre, le FC Nantes se déplaçait au Stade Bauer pour y affronter la JA Drancy. Une simple formalité sportive pour les hommes d’Antoine Kombouaré qui ne sont tombés dans aucun piège lié à la fameuse magie de la Coupe de France. Qualifiés pour les 16es de finale grâce à leur large victoire (0-4), les Canaris font toutefois parler d’eux pour une autre raison. Au lendemain de la rencontre, l'attitude de Waldemar Kita fait jaser, lequel n'a pas laissé sa part de recette aux dirigeants du club drancéen.

Nantes, large vainqueur, petit joueur

Nantes : Kita met Kombouaré dans une position intenable https://t.co/IawM36cj5B — Foot01.com (@Foot01_com) December 21, 2024

Selon les informations du Parisien, le FC Nantes n'a pas souhaité faire perdurer la coutume en conservant sa part de recette billetterie. D’ordinaire, les clubs professionnels laissent leur part de recette aux clubs amateurs qu’ils affrontent en Coupe de France. Une manière de faire un pont entre les deux mondes, permettant alors aux plus petits clubs de profiter de la belle génération de revenus grâce aux plus gros. Les dirigeants canaris ont préféré garder l’argent pour eux. Le pensionnaire de National 3 aurait pu se retrouver avec un bonus de 13 000€, ce qui n’est pas négligeable à cet échelon du football français. Surtout que le président de la JA Drancy a expliqué que l’organisation de ce match est finalement une opération déficitaire.

« Pour nous, le déplacement au stade Bauer et toutes les dépenses occasionnées vont nous faire un trou de 40 000 euros », explique Alain Melaye, qui n’a pas non plus apprécié l’attitude des dirigeants nantais. « On m’a dit que le président Waldemar Kita était là, mais il n’est jamais venu nous voir. Ils n’ont pas voulu venir également à la réception d’après-match. C’est la première fois que je vois ça », conclut-il, attristé et agacé par le manque de classe du pensionnaire de Ligue 1. L’attitude du clan Kita contraste en tout cas avec celle des acteurs nantais de la rencontre. Les joueurs ont fait une haie d’honneur aux amateurs en fin de match quand Antoine Kombouaré saluait le dirigeant drancéen. Une nouvelle déception pour le football amateur qui vit chaque saison ce genre de déconvenues de la part de certains clubs professionnels.