Depuis 25 ans, Courbis est en mission pour la Coupe de France

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi 29 avril, Nantes et Toulouse s'affronteront en finale de la coupe de France. Un rendez-vous organisé tôt, pendant le week-end de la 33e journée de Ligue 1. Une situation anormale et injuste pour Rolland Courbis.

A six journées de la fin du championnat de Ligue 1, Nantes et Toulouse arrivent au temps fort de leur fin de saison. Les deux clubs vont disputer la finale de la coupe de France ce samedi au Stade de France. Un trophée et un ticket européen sont en jeu. Nantes vise un doublé avec une deuxième coupe de France de rang gagnée tandis que le TFC veut enfin ouvrir son palmarès national. Ce grand rendez-vous n'arrive pas forcément au meilleur moment pour les Nantais, 16es et empêtrés dans la lutte pour le maintien. Il ne sera pas facile pour les hommes d'Antoine Kombouaré de gérer leurs efforts et leurs émotions sur les deux tableaux.

La finale de la coupe de France c'est après la Ligue 1 !

Une situation qui attriste et met en colère Rolland Courbis. Nantes mais aussi Toulouse, en quête d'un bon classement en Ligue 1, sont désavantagés par la programmation de la finale de la Coupe. Ces deux clubs devront jouer Brest et Lens en Ligue 1 le mercredi suivant la finale. De quoi les pénaliser, tout comme les rivaux de Lens et Brest puisque ces deux équipes auront plus de facilités à prendre des points. Les Lensois, qui retrouveront l'OM le week-end suivant, auront aussi trois jours de récupération en moins par rapport aux Marseillais. L'ancien entraîneur milite pour une finale organisée après le championnat, trois jours après la 38e journée selon lui, et s'explique pour le site NantesSport.

« Je constate tout simplement que le championnat est faussé mais la finale aussi. […] Il y a un club qui est sauvé de la descente et un club qui se bat pour ne pas descendre. […] Ça fait 25 ans minimum que j’insiste pour que la finale de la Coupe de France se retrouve trois jours après la dernière journée de notre championnat. Une finale de Coupe de France, ce n’est pas un match comme les autres. C’est un évènement avec des émotions qui sont énormes. On ne récupère pas d’une finale comme ça, comme après un match de championnat. Je parle simplement du stress que peut procurer cet évènement. […] C’est tellement simple de faire la finale trois jours après la fin du championnat où on saura si les deux équipes sont maintenues », a t-il développé. Une manière de redonner de l'éclat à ce grand moment du football français, à l'instar de ce qui se fait en Allemagne. La finale de la coupe d'Allemagne est toujours organisée après la fin de la Bundesliga, donnant à chaque fois une belle fête du football.