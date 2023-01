Cristiano Ronaldo vs Messi, le PSG fait une requête

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Ce vendredi 6 janvier 2023, le PSG dispute son 32eme de finale de Coupe de France, face à Châteauroux. En cas de victoire contre le club de National, le club de la capitale va devoir modifier son calendrier à cause d'un match amical en Arabie saoudite.

Face à Châteauroux, le PSG va faire tourner. Christophe Galtier a d'ores et déjà annoncé que plusieurs jeunes joueurs allaient bénéficier de temps de jeu. Keylor Navas va également connaître sa première titularisation de la saison. Messi, Neymar et Mbappé seront absents pour ce déplacement au stade Gaston Petit. En cas de qualification face à la Berrichonne, le club de la capitale aura pris rendez-vous pour les 16emes de finale le week-end du 21, 22 janvier. Un problème de calendrier se dresse devant le PSG. Paris doit se rendre le jeudi 19 janvier en Arabie saoudite pour disputer un match amical face à une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr. Un match qui pourrait notamment opposer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Peut-être la dernière confrontation de l'histoire entre les deux rivaux légendaires.

Le PSG se projette et veut décaler son 16e de finale

Selon les informations du journal l'Équipe, le PSG a demandé à la Fédération française de football (FFF) qui gère le déroulement de cette compétition, de décaler un potentiel 16eme de finale. Le PSG a des obligations contractuelles avec l'Arabie saoudite et a déjà donné son accord pour participer à ce match amical avec ses stars. Les Parisiens ne seront de retour que le vendredi 20, au matin et n'auront pas le temps de s'entraîner correctement et de se reposer pour une éventuelle confrontation dans les 24 ou 48 heures. Reste à savoir si la FFF acceptera cette requête du PSG. En attendant, Paris doit déjà disposer de l'actuel quatorzième de National. Un match qui rappellera des souvenirs aux supporters des deux équipes qui se sont affrontées lors de la finale de la Coupe de France en 2004. Le PSG s'était imposé 1-0 grâce à Pauleta.