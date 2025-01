CdF ‍: Vive le foot en clair, OM-Lille fait un carton

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

En clair sur France 2 en plus d’être diffusé sur BeInSports, le match de Coupe de France entre l’OM et Lille a réalisé un carton d’audiences.

Après le carton de la Chaîne L’Equipe avec le Clasico en clair proposé dimanche soir et qui a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs, un nouveau match diffusé sur la TNT a fait un tabac. Disponible gratuitement sur France 2 mardi soir en plus d’être diffusé par BeInSports, le 16e de finale de la Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Lille a attiré 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 3,1 millions au moment de la victoire des Dogues. Ce chiffre, qui représente un record depuis 2017 pour un 16e de finale, est d'autant plus énorme que ce chiffre ne comprend pas l'audience de BeInSports.

#Audiences l #OMLOSC



🔥 Grande soirée de #CoupeDeFrance hier sur #France2



🔹 2,4M de tvsp en moy

🔹 Record depuis 2017 pour un 16e

🔹 Pic à 3,1M devant la victoire du @losclive



⚽️ Rendez-vous le 04 ou 05/02 pour les 8es de finale

▶️ Toutes les infos sur https://t.co/JqV7mXAWMw pic.twitter.com/csf13FbJNI — France TV Pro (@francetvpro) January 15, 2025

« Longue vie au foot en clair » s’est d’ailleurs réjoui Fabien Levêque, commentateur de la chaîne publique et qui était présent mardi soir au Vélodrome pour faire vivre aux téléspectateurs la qualification épique du LOSC face à l’Olympique de Marseille. A l’heure où un désamour du football est régulièrement évoqué dans la société française, il est bon de rappeler que le foot en clair fait toujours un tabac et se place régulièrement en haut du classement des audiences. Ce qui confirme que le problème dont souffre la Ligue 1 n’est pas en premier lieu un désamour mais bien une invisibilité, à force de changer de diffuseur, dont les prix ne sont jamais la même et ont malheureusement tendance à flamber.