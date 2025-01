CdF ‍: Lille sort l'OM au Vélodrome ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 16e de finale

Orange Vélodrome

OM-LOSC 1-1 (3 tab à 4)

Buts : Luis Henrique (90e+6) pour l'OM ; Haraldsson (69e) pour le LOSC

Impérial en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a chuté face à Lille en coupe de France. Une élimination aux tirs au but pour les Phocéens qui attendront une 37e année pour regagner cette compétition.

Injouable en championnat, l'OM voulait en profiter pour stopper sa malédiction en coupe de France. La Vieille Dame fuit la Canebière depuis 1989. Les hommes de De Zerbi étaient décidés à aller au bout. Leur entame de match était très bonne. Ils se créaient les meilleures occasions. Néanmoins, Lille tenait bon. Mannone réalisait un énorme arrêt devant Greenwood parti en contre (36e). Quelques minutes plus tard, Maupay glissait le ballon au fond mais M.Turpin avait vu sa main (38e). Ce cas de figure arrivait dans l'autre sens en seconde période. Bakker touchait aussi le ballon du bras avant de fusiller de Lange (46e).

🏆 #CoupeDeFrance | 💥 LUIS HENRIQUE QUI ARRACHE LES TIRS AU BUT POUR L'OM À LA DERNIÈRE SECONDE ! QUELLE FRAPPE ! C'EST COMPLÈTEMENT FOU !



Le direct : https://t.co/MTZSoE9B1B#OMLOSC pic.twitter.com/cYp7dlKDVQ — francetvsport (@francetvsport) January 14, 2025

Par contre, il n'y avait aucun souci sur le but d'Haraldsson, lequel venait conclure une superbe action collective des Lillois. Mené, l'OM poussait mais ne trouvait pas la faille. La faute à Vito Mannone, longtemps impérial sur sa ligne. Cependant, alors que le match se terminait, Luis Henrique envoyait un boulet de canon de l'entrée de la surface pour égaliser in extremis et arracher les tirs au but. Mannone se vengeait du Brésilien en stoppant sa tentative pendant la séance. L'Italien stoppait aussi le tir de Rowe pour qualifier le LOSC en huitième de finale. L'OM reste maudit en coupe de France.