CDF : Strasbourg tremble, mais passe à Grenoble

Dans : Coupe de France, Coupe, Grenoble, RCSA.

Dans le dernier huitième de finale de la Coupe de France, Strasbourg a fait respecter son rang en battant Grenoble, club de National 1, grâce à une efficacité à toute épreuve (0-3).

Suite à un début de match compliqué, et une grosse occasion grenobloise de Delétraz (2e), le Racing prenait les devants à la demi-heure de jeu. Après un long centre de Seka depuis le côté gauche, Bahoken, bien seul au second poteau, trompait Maubleu d'un plat du pied (0-1 à la 32e). Au retour des vestiaires, Strasbourg se faisait une grosse frayeur d'entrée, mais le but de Sotoca était refusé pour un hors-jeu discutable (48e).

Les débats s'équilibraient ensuite, avec une opportunité de Bahoken (51e) côté strasbourgeois et des actions franches de Sotoca (64e) et de Boussaha (70e) pour le club de National, mais l'entrant Terrier clouait le suspense en ajustant Maubleu du droit (0-2 à la 78e), au terme d'un contre et d'une passe de Goncalves, qui alourdissait même la marque sur un coup-franc contré (0-3 à la 90+4e). Grâce à ce succès à Grenoble (3-0), le RCSA se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe de France, au cours desquels Strasbourg se déplacera à Chambly (N1) le mardi 27 ou le mercredi 28 février.