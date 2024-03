CdF ‍: Rennes repart avec 55.000 euros, Le Puy enrage

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, Rennes a empoché la qualification… et une partie de la recette, après la qualification obtenue contre Le Puy Foot (N2) au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne (1-3). Le club amateur se plaint, mais les dirigeants bretons vont répondre.

Les amateurs du Puy Foot n’auront pas réussi l’exploit d’éliminer le Stade Rennais, en grande forme ces dernières semaines et qui a assumé son statut de favori et de club de Ligue 1 en l’emportant 3-1 en quart de finale de la Coupe de France. La formation de National 2 a opposé une belle résistance à Rennes et a même fait douter les coéquipiers de Martin Terrier en revenant au score en deuxième mi-temps, mais la logique a totalement été respectée. Rennes est donc reparti de Saint-Etienne avec la qualification en poche… et une partie de la recette, aussi. En effet, le club breton a gardé 55.000 euros sur sa part de la recette alors que bien souvent, les clubs de Ligue 1 laissent 100 % de la recette aux clubs amateurs en Coupe de France. Le choix du club de François Pinault a vivement été critiqué par Philippe Thiebault, directeur financier du Puy Foot, qui a exprimé sa déception sur Facebook.

« Quelle belle soirée de football dans ce stade mythique ternie néanmoins par le choix de Rennes de prendre 55.000 euros sur la part qui leur est due sur la recette billetterie. Fier de nous et de vous tous qui nous avez encouragés. Tellement déçu que le meilleur club de Ligue 1 actuellement se rabaisse à ça. Pour info M.Pinault, votre club a encaissé 370.000 euros de dotation de la FFF depuis le début de la compétition avec la victoire de ce soir. Faire ça à un club amateur qui n’a pas eu le droit de jouer chez lui, pas très sympa. Je laisse les réseaux sociaux faire le reste » a lancé le directeur financier du Puy Foot, terriblement déçu que le Stade Rennais ait refusé de laisser la totalité de sa part de la recette. Une éventuelle réaction du club breton sera à surveiller dans les prochaines heures, même si Rennes n’est pas la première -ni la dernière- équipe de Ligue 1 à récupérer une partie de la recette d’un match de Coupe de France, notamment pour couvrir ses frais de déplacement. Et plusieurs sources confirment que le Stade Rennais va répondre au dirigeant du club du Puy Foot, l'organisation et l'accueil n'ayant pas du tout été à la hauteur, les supporters bretons se faisant par exemple caillasser après le match.