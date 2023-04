CdF : Le blason, le gros avantage de Nantes sur l'OL

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Nantes reçoit Lyon ce mercredi en demi-finale de la Coupe de France. Les Canaris ne sont pas au meilleur de leur forme, mais ils sont les tenants du titre, et ça compte beaucoup dans la motivation des joueurs d'Antoine Kombouaré.

C’est semaine de Coupe de France dans l’hexagone, et cela débutera ce mercredi avec le match entre Nantes et Lyon. Le choc des demi-finales sachant que l’autre rencontre opposera Annecy (Ligue 2) à Toulouse, ce jeudi. Pour cette rencontre qui mettra le feu à la Beaujoire, les Canaris espèrent bien montrer qu’ils sont toujours une équipe de Coupe, eux qui sont les tenants du titre et qui ont réussi à passer les écueils précédents, parfois à l’arrachée contre des équipes inférieures. Pour Fabien Centonze, qui n’a pas connu le Stade de France l’an dernier, être le vainqueur sortant de la Coupe de France présente un réel avantage par rapport à des Lyonnais qui joueront totalement leur saison sur le coup.

« Si cette équipe ne veut pas lâcher son trophée ? Forcément ! En plus, un détail tout bête, mais on a le blason du vainqueur sur le maillot, ça met une pression supplémentaire. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé aussi loin en coupe. J’ai vraiment envie de connaître une finale, le Stade de France. On m’a dit que c’était un truc de fou ! Et puis sans manquer de respect à Lyon, on a une carte à jouer », a livré le défenseur du FC Nantes, qui sait qu’en dehors de la domination sans partage du PSG ces dernières années dans cette épreuve, le dernier club à avoir remporté la Coupe de France deux fois de suite est… le FC Nantes, en 1999 et 2000.

Andy Delort écarté contre l'OL ?

Pour cela, les Canaris vont devoir montrer un autre visage que lors des derniers matchs, et notamment la terrible défaite à domicile face à Reims (0-3). Antoine Kombouaré avait eu honte de ses joueurs, et il pourrait prendre une décision radicale en écartant Andy Delort, qui n’a pas vraiment donné satisfaction depuis sa signature en janvier en provenance de l’OGC Nice.