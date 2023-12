CdF ‍: L'ASSE éliminée par Nîmes ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Rien ne va plus pour l'AS Saint-Etienne, éliminée ce samedi à Geoffroy-Guichard par Nîmes (Nat).

Après cinq défaites consécutives en Ligue 2, les dirigeants stéphanois ont décidé mercredi de limoger Laurent Batlles, mais cela n'a pas réellement eu l'effet escompté. En charge de l'ASSE en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, Laurent Huard alignait une formation largement remaniée à l'occasion de la réception de Nîmes au 8e tour de la Coupe de France. Mais encore une fois, le Chaudron a vécu un cauchemar, puisque ce sont les Gardois, actuels 13e de National, qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition en s'imposant 1 à 0 grâce à un but de Picouleau à la 19e. Cela ne va pas atténuer la peine des supporters de l'AS Saint-Etienne, mais d'autres clubs de Ligue 2 sont d'ores et déjà éliminés de la Coupe de France, puisque Dunkerque et Ajaccio sont également passés à la trappe ce samedi respectivement contre Reims Saint-Anne et Orléans