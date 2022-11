CdF : Hyères-OM, les premières embrouilles arrivent

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Pour son match de 32eme de finale de Coupe de France, l'OM va se mesurer au FC Hyères dans un derby de la Côte d'Azur. Mourad Boudjellal, le président de Hyères, veut que la rencontre se déroule à Toulon, dans un stade qui n'est plus fait pour le football.

Éliminé de la Ligue des Champions et quatrième de la Ligue 1, l'OM a l'ambition de remporter la Coupe de France pour sauver sa saison. Sur la route des Phocéens, le premier adversaire est le FC Hyères. Un derby du sud pour commencer une épopée. Mourad Boudjellal, président de Hyères, souhaite que cette rencontre soit tenue à Toulon, au stade Mayol qui est à proximité de Marseille et de Hyères. Seul problème, le stade toulonnais qui a une capacité d'accueil de 18.000 places, n'est pas adapté et re reçoit plus que des matchs de rugby. Si Mourad Boudjellal a obtenu l'accord de la ville de Toulon pour organiser cette rencontre de prestige, les infrastructures et la sécurité font débat puisque de nombreuses protections ont disparu.

Hyères-OM à Toulon, un match suicide

𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷🏆



L’OM fera son entrée en 32èmes de finale de la @coupedefrance avec un déplacement sur la pelouse du @hyeresfc ⚔️



Rendez vous 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩 𝙟𝙖𝙣𝙫𝙞𝙚𝙧 🔜 pic.twitter.com/gtKkvwsbE5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2022

Interrogé par le journal La Provence, Alain Revello, figure locale qui organise le tournoi des espoirs à Toulon chaque été, estime que l'organisation de ce match au stade Mayol est une très mauvaise idée. « Pour moi, matériellement, c'est impossible. Le stade a été reconfiguré pour le rugby. Il n'y a plus de grillages, plus de protections. Il faudrait 500 vigiles pour empêcher les gens d'entrer sur le terrain. Vous pouvez franchir le mur de béton sans problème. Si la Fédé décide de jouer le match à Mayol, c'est du suicide » a confié Alain Revello qui connaît très bien le stade Mayol et les probables incidents à cause des rivalités sudistes. Le match doit se tenir le 8 janvier 2023 et c'est la Fédération Française de Football qui devra trancher de l'endroit où se déroulera ce match. En attendant, Mourad Boudjellal veut une réponse rapide de la fédération, quitte à faire des aménagements au stade Mayol pour recevoir coûte que coûte l'OM à Toulon.