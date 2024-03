CdF ‍: Le PSG assure face à Nice, direction les demies ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

PSG bat Nice 3-1

Buts pour le PSG : Mbappé (14e), Fabian Ruiz (33e), Beraldo (60e)

But pour Nice : Laborde (37e)

Malgré une période de flottement après la réduction du score de Nice, le PSG s'est logiquement imposé 3-1 face à Nice pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France.

Le PSG avec Mbappé, il y a tout de suite plus de maitrise, et la victoire au bout. Comme prévu, pour les matchs couperets de la saison, Luis Enrique continue d’aligner sa star française, qui lui a bien rendu sa confiance sur courant alternatif. D’entrée de jeu, il se montrait en jambes et ouvrait le score sur une belle combinaison avec Fabian Ruiz dans la surface, et un choix de tir judicieux de la semelle (1-0, 14e). Le PSG était lancé et une boulette de Bulka permettait à Fabian Ruiz, dans les bons coups également, de doubler la mise (2-0, 33e). S’en suivait une étrange période de flottement parisienne, dont Nice profitait pour un dernier quart d’heure de la première période à sens unique. Laborde réduisait le score (2-1, 37e) et plusieurs situations chaudes faisaient passer un frisson à Donnarumma, qui s’interposait comme il pouvait pendant ce quart d’heure délicat.

Après la pause, le PSG retrouvait progressivement plus de maitrise, et Beraldo clôturait la marque de la tête sur un centre de Vitinha (3-1, 60e). Dès lors, Nice baissait de pied et ne parvenait pas à changer l’issue du match. Le PSG valide donc son billet pour les demi-finales, où il recevra à nouveau, cette fois-ci le Stade Rennais. Une rencontre face à un autre adversaire du haut de tableau de Ligue 1, qui lui a donné beaucoup de fil à retordre ces dernières années au Parc des Princes… ou en finale de la Coupe de France.