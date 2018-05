CdF Fém : Victoire polémique du PSG sur l’OL

Dans : Coupe de France, OL, PSG.

La finale de la Coupe de France féminine, qui se jouait ce jeudi soir à Strasbourg, a finalement débouché sur la victoire 1-0 du PSG face à l’OL... à plus de minuit.

Alors que le PSG menait 1-0, un violent orage a éclaté à l’heure de jeu, forçant l’arbitre à arrêter la rencontre. Le match n’a pas pu reprendre dans le temps imparti, ce qui aurait du signifier son annulation pure et simple, et le report du match à une date ultérieure. Faute de date libre dans le calendrier, les officiels ont décidé de reprendre le match coûte que coûte, à la grande colère de Jean-Michel Aulas qui a menacé de porter réclamation.

La rencontre a néanmoins repris sur un terrain détrempé et le score est resté de 1-0, non sans un but parfaitement valable refusé à l’OL dans les arrêts de jeu. De quoi provoquer la colère des Lyonnaises, tandis que les Parisiennes s’offrent un titre de prestige face aux championnes d’Europe.