Un Stade de France rempli de policiers, la folle annonce

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Samedi 29 avril, Nantes et Toulouse vont s'affronter en finale de la Coupe de France. Comme chaque année, le président de la République sera présent pour remettre le prestigieux trophée. Un incroyable dispositif de sécurité va être mis en place.

Alors que la saison 2022/2023 n'est pas encore terminée, Nantes et Toulouse vont tenter de soulever la Coupe de France, samedi au Stade de France. Un match très attendu, autant pour le prestige de la compétition que pour la venue d'Emmanuel Macron. Le président de la République devrait selon toute vraisemblance être présent à Saint-Denis pour assister à la rencontre. À cette occasion et selon les informations du journal Le Parisien, un dispositif de sécurité exceptionnel va être déployé. Le média affirme que 3 000 policiers vont être mobilisés, notamment pour faire face à l'accueil d'Emmanuel Macron qui risque d'être particulièrement hostile de par une grande majorité des supporters. Un conseiller ministériel s'est confié auprès du Parisien sur les mesures prises par Gérald Darmanin pour assurer l'ordre aux abords du Stade de France et éviter des débordements similaires à ceux de la Finale de la Ligue des Champions en 2022.

Des policiers partout au Stade de France, il prévient

« On va faire venir beaucoup de monde sur la voie publique ainsi qu’en opération anti-délinquance. Comme l’a avancé le Préfet de police, on va saturer l’espace public de policiers. On a un sujet d’ordre public sachant que Nantes et Toulouse ne sont pas en plus des équipes très faciles » a déclaré le conseiller ministériel. Le dispositif de sécurité devrait donc être plus important que celui de la dernière finale de la C1 entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France. Le match avait tourné au fiasco avec plusieurs débordements. Des cartons rouges devraient toutefois être brandis au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron sur la pelouse. Cette fois-ci, des policiers seront mobilisés dès la sortie des transports en commun pour assurer l'ordre et l'ambition du Préfet est bien de s'appuyer sur un dispositif impressionnant pour maintenir l'ordre, faire en sorte que le passage d'Emmanuel Macron se passe bien, et éviter des débordements.