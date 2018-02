CdF : C'était beaucoup trop facile pour le PSG !

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG, OM.

Tout comme dimanche en championnat, le Paris SG a battu 3-0 l'Olympique de Marseille ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Dans un match presque ennuyeux, l'OM n'a jamais fait illusion. Du côté de Paris, la sortie de Mbappé à la pause suscite des inquiétudes.

On ne sait pas si c'était mieux avant, mais en tout cas les deux affiches les plus attendues de cette fin février ont débouché sur deux rencontres sans intérêt ou presque. Car même si Rudi Garcia avait remanié son onze de départ, avec notamment le retour attendu de Mandanda et si Unai Emery devait se passer de Neymar, le PSG a facilement pris la mesure de l'OM.

Juste avant la pause, Di Maria avait ouvert le score (45e+1), et l'Argentin tuait le maigre suspense dès la reprise (2-0, 48e). Marseille n'était clairement pas en mesure de faire mieux que de jouer le sparring-partner de luxe du PSG et Cavani finissait de superbe manière le travail en fin de match (3-0,81e). L'OM quitte donc la Coupe de France part la petite porte, tandis que le PSG continue sa route, Paris étant invaincu dans les deux coupes nationales depuis 2014.

Seule inquiétude pour le Paris SG à moins d'une semaine de la réception, Kylian Mbappé a quitté le terrain à la pause en grimaçant, et l'attaquant français n'est pas revenu en seconde période laissant sa place à Javier Pastore. Pour le reste tout va bien...